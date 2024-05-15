Garanti BBVA'dan satılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama

BBVA, Garanti BBVA hisselerinin satılacağı yönündeki haberlerin tamamının asılsız olduğunu ve herhangi bir temele dayanmadığını belirtti.

BBVA, iştiraki Garanti BBVA'nın satılacağına dair haberler gündeme boma gibi düşmüştü. Konuyla ilgili açıklama yaptı.

"BBVA'nın Garanti BBVA'ya olan güveni ve bağlılığı tamdır"

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BBVA'nın Banco Sabadell'i devralma teklifinin tamamı, BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlanmıştır. Teklifi finanse etmek için Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamı asılsız olup, hiçbir temele dayanmamaktadır. BBVA'nın Garanti BBVA'ya olan güveni ve bağlılığı tamdır."