Getir'den sürpriz gelişme: Şirket ikiye ayrılıyor

Getir, iddia edilen "ikiye bölünme" iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin önde gelen hızlı teslimat şirketlerinden Getir, önemli bir gelişme ile gündeme geldi. Getir yakın gelecekte ikiye ayrılacak.

Getir'den açıklama

Sky News'in haberine göre, Getir'in bölünme süreci şirketin üst yöneticilerinden Batuhan Gültakan tarafından yönetilecek. Getir'in kurucusu Nazım Salur, bu süreçte daha çok diğer iştirakleri olan Getir Drive ve BiTaksi ile ilgilenecek. Mubadala ise Getir'in Türkiye'deki operasyonlarının kontrolünü üstlenecek. Bu yeni yapılanma, şirketin operasyonel verimliliğini artırmayı ve stratejik hedeflerine daha hızlı ulaşmayı amaçlıyor.

Sabah saatlerinden itibaren gündemde olan bu gelişmeyle ilgili olarak Getir'den resmî bir açıklama geldi. Şirket, basın açıklamasında iddiaların gerçek olduğunu doğruladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Hızlı market teslimat sektörünün öncüsü Getir, bugün 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurdu. Bu yatırım sonrası stratejik bir yeniden yapılanmaya da giden Getir, bundan sonra her biri farklı pazar fırsatlarına odaklanan iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edecek.

İlk grup Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanırken, ikinci grup ise Getir'in e-ticaret, finans, mobilite ve ABD'deki FreshDirect'in de olduğu diğer faaliyetlerini yürütecek.

Getir'in mevcut hissedarlarından Mubadala Investment Company, şirkete ek sermaye sağlayarak Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacak.

Nazım Salur ve Getir'in kurucuları ise yeni yapılanma sonrası oluşan grupta azınlık hisselerine sahip olmaya devam edecek."