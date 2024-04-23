Getir'in Avrupa macerası son buluyor!

Getir'in önümüzdeki hafta içinde Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda pazarlarından çekileceği iddia edildi.

Getir, pandemi sürecinde büyük bir başarı elde ederek hızla büyüdü ve uluslararası arenaya adım attı. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, şirketin Avrupa'daki varlığını yeniden değerlendirmesine neden olabilir.

Getir, Avrupa pazarından çekilecek

İngiliz medyasında yer alan iddialara göre, Getir'in önümüzdeki haftalarda Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa pazarlarından çekileceği duyurulacak. Bu kararın ardından yaklaşık 1000 kişinin işsiz kalması bekleniyor. Şirketin bu pazarlardaki operasyonlarını tamamen sonlandırıp sonlandırmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Şirketin Birleşik Krallık'tan çekilme kararının arkasında, yeniden yapılanma sürecine girmesi ve artan rekabetin etkisi olduğu belirtiliyor. Bu süreçte Getir, uzman ekiplerle çalışarak yeni bir strateji belirlemeye odaklanmış durumda. Ayrıca Abu Dabi fonları aracılığıyla kurulan Mubadala'nın, AlixPartners gibi danışmanlık firmalarıyla iş birliği yaparak şirkete destek sağladığı ifade ediliyor.

Avrupa pazarlarından çekilmenin ardından Getir'in faaliyet göstereceği ülkelerin sadece Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri olacağı belirtiliyor. Şirketin daha sonra ABD'deki faaliyetlerini de gözden geçirerek yalnızca Türkiye'ye odaklanabileceği öngörülüyor. Satışa çıkarılacak varlıklar arasında geçtiğimiz yıl satın alınan FreshDirect gibi markaların da olduğu iddia ediliyor.

Getir, daha önce de İspanya ve İtalya gibi ülkelerden çekilme kararı almıştı. Bu adımlarla şirketin yeniden karlı bir işletme olma hedefine yönelik stratejik bir dönüşüm sürecine girdiği değerlendiriliyor.