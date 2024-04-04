Google, yapay zeka destekli arama için ücretli premium özellikler sunmayı planlıyor

Google'ın yapay zeka destekli arama motorunda premium özellikler için ücret almayı planlamasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alphabet'in çatı kuruluşu olan Google, yapay zeka destekli arama özelliklerinin premium abonelik hizmetlerine eklenebileceğini duyurdu.