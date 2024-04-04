Google, yapay zeka destekli arama için ücretli premium özellikler sunmayı planlıyor
Alphabet'in çatı kuruluşu Google, yapay zeka destekli arama motorunda premium özellikler için ücret almayı planlıyor. İddia, ismi açıklanmayan şirket yetkilileri tarafından doğrulandı.
Google, yapay zeka destekli aramalar için ücret almayı planlıyor
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Financial Times'a (FT) konuşan yetkililer, Google'ın yapay zeka destekli arama motorunda premium özellikler için ücret almayı planladığı iddialarını doğruladı.
Şu anda viral sohbet robotu ChatGPT'nin versiyonu olan yeni yapay zeka asistanı Gemini'ye erişim sağlayan şirket, premium abonelik hizmetlerine yapay zeka destekli arama özelliklerinin eklenmesi seçeneklerinin üzerinde çalışıyor.
Google, kullanıcıların geleneksel arama motorundan ücretsiz faydalanabileceklerini ve abonelerin arama sonuçlarıyla birlikte reklam görmeye devam edeceklerini belirtti.
Reuters'a açıklamalarda bulunan bir yetkili, reklamsız bir arama deneyimi üzerine çalışmayı düşünmediklerini belirtti. Google'ın amacının, abonelik tekliflerini geliştirmek için yeni premium hizmetleri sunmak olduğunu vurguladı.