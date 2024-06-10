Google'a Rekabet Kurumu'ndan milyonlarca lira! İşte nedeni

Google'a Rekabet Kurumu'ndan milyonlarca lira! İşte nedeni
Rekabet Kurumu'nun ABD merkezli teknoloji devi Google'a açtığı soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Kurum, Google'a 482 milyon TL para cezası verdiğini duyurdu. Peki, bu cezanın sebebi neydi ve süreç nasıl ilerledi?

Geçtiğimiz aylarda Rekabet Kurumu, Google'ın otel sorgu sayfasında belirli düzenlemeleri yapmadığını tespit etti. Bu düzenlemelerin yerine getirilmemesi üzerine, Google'a günlük gelirinin on binde 5'i oranında ceza uygulanmasına karar verildi. Bu cezalandırma, Google'ın otel sorguları sayfasında kullanıcıların lehine tedbirleri almaması nedeniyle gündeme geldi.

Google'ın yanıtı

Rekabet Kurumu'nun belirlediği şartları yerine getirmeyen Google, 21 Mayıs 2024 tarihinde gerekli düzeltmeleri yaptı. Bu düzeltmelerin ardından, Rekabet Kurumu günlük para cezasını durdurma kararı aldı. Ancak, bu süre zarfında biriken ceza tutarı toplamda 482 milyon TL olarak kaydedildi.

Rekabet Kurumu'nun açıklaması

Rekabet Kurumu, ceza ile ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Kurul, günlük idari para cezasının 21.05.2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve Google hakkında yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamamasının yaptırımı olarak toplamda yaklaşık 482 milyon TL ceza uygulanmasına karar vermiştir."

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