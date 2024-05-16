Google'dan, 125 milyar dolarlık dev hata!

Google, yakın zamanda bulut hizmeti özelinde çok ciddi bir hata yaptı.

Google, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya onlarca hizmet sunan dev bir teknoloji şirketi. Ancak yakın zamanda Avustralya'dan gelen haberler, Google'ın veri güvenliği konusunda ciddi bir hata yaptığını gözler önüne seriyor.

Avustralya merkezli emeklilik fonu UniSuper'ın Google Cloud hesabı yanlışlıkla silindi

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda, Google yanlışlıkla Avustralya merkezli emeklilik fonu UniSuper'ın Google Cloud hesabını sildi. UniSuper, 125 milyar dolarlık fonu yönetiyordu ve bu hata, yarım milyondan fazla üyenin hesaplarına erişimini etkiledi.

Google'ın bu hatası, UniSuper'ın 500 binden fazla üyesinin bir hafta boyunca hesaplarına erişememesiyle sonuçlandı. UniSuper, üyelerine yaptığı bilgilendirmede, bir siber saldırıya maruz kalmadıklarını ve kişisel bilgilerin sızmadığını belirtti. Google'ın hatası olduğu açıkça ifade edilerek üyeler bilgilendirildi. Neyse ki UniSuper, başka bir bulut sağlayıcıda yedek hesaplara sahipti ve bu sayede sorun kısa sürede çözüldü, tüm veriler geri yüklendi.

Google ve UniSuper yetkililerinden ortak açıklama

Google Cloud patronu Thomas Kurian ve UniSuper CEO'su Peter Chun, yaşanan olayla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Her iki taraf da yaşanan olayın "türünün tek örneği" olduğunu belirterek özür diledi ve böyle bir hatanın yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Kurian, bu durumun kasıtsız yapılan bir yapılandırma sonucu ortaya çıkan bir dizi olay nedeniyle yaşandığını ve UniSuper'ın aboneliğinin yanlışlıkla silindiğini açıkladı. Şirket, böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri aldıklarını da ekledi.

Veri güvenliğinin önemi

Dünya genelinde birçok şirket ve hükümet, verilerini bulut sistemlerine taşımaya başlıyor. Bu nedenle, veri güvenliği konusunda en ufak bir hata bile büyük sonuçlar doğurabiliyor. Google'ın yaşadığı bu olay, veri güvenliğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Teknoloji devlerinin, kullanıcılarının verilerini korumak için daha dikkatli olmaları ve benzer hataların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almaları gerekiyor.