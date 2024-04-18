GTA 6'nın çıkmasını beklerken Take-Two Interactive'den kötü haber geldi! İşten çıkarmalar olacak

Video oyun endüstrisindeki önemli bir oyuncu olan Take-Two Interactive, büyük bir kararla iş gücünde azaltmaya gidiyor.

Take-Two Interactive, GTA 6'nın 2025 yılında piyasaya sürülmesine hazırlanırken iş gücünde azaltmaya gittiğini duyurdu.

Şirket, personel azaltacak

Şirket, SEC'e yaptığı 8-K başvurusunda, yaklaşık %5'lik bir personel azaltma programını başlatacağını belirtti. Bu kararın, 2024 yılı sonuna kadar uygulanması planlanan ve iş gücünü %5 oranında azaltacak bir maliyet azaltma programı çerçevesinde gerçekleşeceği ifade edildi.

Take-Two Interactive'ın 31 Mart 2023 tarihinde 11.580 çalışanı olduğu ve bu sayının zaman içinde artmış olabileceği göz önüne alındığında, yaklaşık 600 kişinin işten çıkarılmasının beklendiği belirtiliyor. Ayrıca, şirketin başvurusunda, geliştirme aşamasındaki bazı projelerin iptal edileceği ve organizasyon yapısının yeniden düzenleneceği vurgulanıyor. Bu adımların, iş gücünü azaltmanın yanı sıra gelecekteki işe alımları da etkileyeceği ifade ediliyor.

Hangi projelerin iptal edileceği net olarak belirtilmese de, Take-Two'nun sahibi olduğu 2K Games'e ait Cloud Chamber tarafından geliştirilen bir sonraki Bioshock oyununun devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bioshock serisinin bir sonraki oyununa dair herhangi bir resmi duyuru yapılmadığından, bu durumun projenin geleceği hakkında soru işaretleri uyandırdığı belirtiliyor.