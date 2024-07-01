Haluk Levent kripto para dünyasına adım attı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, "HALUK" isimli bir token çıkardı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de milyonların gönlünde taht kurmuş bir sanatçı. Ahbap isimli platformu ile ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Levent, şimdi de kripto para dünyasında önemli bir adım attı.

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Bitexen isimli borsa ile iş birliği yaparak "HALUK" isimli token'ı piyasaya sürdüğünü açıkladı.

HALUK Token ön satışta

Haluk Levent, bu projeyi duyururken dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Levent, token projesi ile para kazanma amacının olmadığını, asıl hedefinin dijitalleşen dünyada verimli bir sistem oluşturmak olduğunu belirtti. Projeden elde edilecek gelirin tamamının deprem bölgesine aktarılacağını söyleyen Levent, bu hamlesiyle sosyal sorumluluk bilincini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bitexen tarafından yapılan açıklamaya göre, HALUK token'ın toplam arzı 5 milyar adet olarak belirlendi. Eylül ayına kadar devam edecek olan ön satış programı kapsamında 4,5 milyar adet token satışa sunulacak. Ön satış fiyatı ise sadece 5 kuruş olarak belirlendi. En az 20 adet token satın alabilecek olan yatırımcılar, projeye destek olarak hem dijital dünyada bir yatırım yapma şansı yakalayacaklar hem de deprem bölgesine yardımda bulunmuş olacaklar.