Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sosyal medyada dikkat çeken hata

Son zamanlarda tasarruf tedbirleriyle gündeme gelen Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün akşam saatlerinde sosyal medyada yaşanan ilginç bir olayla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yanlışlıkla yapılan bir retweet, kısa süre içinde geri çekilse de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile 2024-2028 Ülke İş Birliği Çerçevesi'ni görüştüğü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Şimşek, Banga ile çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı, bu paylaşımın altına yapılan esprili bir yorumu yanlışlıkla retweet'ledi.

Yanlışlıkla yapılan retweet sosyal medyanın diline düştü

Retweet edilen yorumda, "Aha ona da vergi kesecek." ifadeleri yer alıyordu. Bu esprili yorum, son dönemde vergi artırımları ve tasarruf tedbirleri nedeniyle halk arasında sıkça yapılan şakalardan biriydi. Bakanlık, hatayı kısa sürede fark ederek retweet'i geri çekti. Ancak olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Bakanlık yetkilileri, yanlışlıkla yapılan bu retweet'in kısa sürede fark edilip kaldırıldığını belirtti. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Twitter hesabında söz konusu retweet bulunmuyor. Ancak, olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırması, kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Olayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı durumu esprili bir dille yorumladı. Kimileri bu hatayı "insani bir hata" olarak değerlendirirken, kimileri de vergi politikalarına göndermelerde bulundu. Bazı kullanıcılar, "Bakanlığın sosyal medya ekibinin dikkati artırması gerekiyor" şeklinde yorumlar yaparak durumu eleştirdi.