HSBC'den endişe veren 2024 sonu Dolar/TL kuru tahmini

HSBC stratejistleri, 2024 yılının sonuna kadar doların TL karşısındaki değerinin kaç lira olacağını açıkladı.

HSBC stratejistleri Murat Toprak ve Charlotte Ong, 2024 yılına dair bir not yayımlayarak Dolar/TL paritesi için tahminlerde bulundu. Analistlere göre, bu yılın sonunda Dolar, yavaş ve ılımlı bir yükselişle 33 TL'ye ulaşacak.

HSBC'den dolar tahmini

Toprak ve Ong, notlarında "Lira düşüşünü kontrol etme stratejisi işe yarıyor, para politikası FX carry'yi desteklerken dolarizasyonu sınırlıyor ve makroekonomik dengeyi destekliyor." ifadelerini kullandı. Stratejistler ayrıca, 2023 yılının ortalarından itibaren yapılan büyük çaplı faiz artışları sonucunda carry dinamiklerinin TL lehine döndüğüne dikkat çekti.

Stratejistlerin raporunda şu değerlendirmeler yer aldı:

"Lira mevduatlara ödenen faiz güçlü bir şekilde yükseldi. Reel bazda mevduat getirisi hala negatif, ancak dinamikler lira için net bir şekilde daha olumlu hale geldi. Lira mevduatın çekiciliği, yılın ikinci yarısındaki dezenflasyonla birlikte 2024'te daha da artabilir. Reel faiz trendi, lira için odak noktası olacak. Kredi büyümesinin yavaşlamasıyla birlikte iç talep büyük olasılıkla zayıflayacak ve cari açık azalacak. Bu durum, liranın daha az kırılgan olmasını sağlayacak."

HSBC, geçtiğimiz Ağustos ayında 2023 sonu için Dolar kuru beklentisini revize ederek 29 TL olarak açıklamıştı. Bankanın 2024 yılı sonu Dolar/TL tahmini ise 32 TL idi. 2023 yılında Dolar/TL'nin %58,34'lük bir artışla 29,7876 TL'den kapanması, 2022'ye göre %35,84'lük bir artışa işaret etti.