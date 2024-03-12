iPhone 15’in en pahalı olduğu 10 ülke! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

iPhone 15’in en pahalı olduğu 10 ülke! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?
Teknoloji pazarında dikkatleri üzerine çeken Apple'ın son modeli iPhone 15'in fiyatı, herkes tarafından merak ediliyor. Peki, iPhone 15'in en pahalı olduğu ülkeler hangileri? Türkiye iPhone fiyatlarında kaçıncı sırada yer alıyor?

Apple'ın son modeli olan iPhone 15'in Türkiye'deki fiyatıyla ilgili tartışmalar sürerken, iPhone 15'in dünya genelinde en pahalı olduğu ülkeler belli oldu.

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iPHONE 15’İN EN PAHALI OLDUĞU 10 ÜLKE

10. Paraguay - 1.275 dolar
9. Fas - 1.289 dolar
8. Gana - 1.333 dolar
7. Kamerun - 1.354 dolar
6. Dominik - 1.375 dolar
5. Cezayir - 1.404 dolar
4. Azerbaycan - 1.411 dolar
3. Tanzanya - 1.451 dolar
2. Brezilya - 1.476 dolar
1. Türkiye - 1.848 dolar

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