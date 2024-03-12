iPhone 15’in en pahalı olduğu 10 ülke! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Teknoloji pazarında dikkatleri üzerine çeken Apple'ın son modeli iPhone 15'in fiyatı, herkes tarafından merak ediliyor. Peki, iPhone 15'in en pahalı olduğu ülkeler hangileri? Türkiye iPhone fiyatlarında kaçıncı sırada yer alıyor?