İran-İsrail gerginliği kripto piyasasını salladı

İran-İsrail gerginliği kripto piyasasını salladı
Kripto para piyasası, son dönemde çeşitli olaylarla sık sık dalgalanmalar yaşayan bir alan haline geldi. Özellikle uluslararası ilişkilerdeki gerginlikler ve siyasi olaylar, kripto para birimlerinin değerini doğrudan etkileyebiliyor. Son olarak, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından kripto piyasasında ciddi bir gerileme yaşandı.

Son dönemde kripto para piyasası, özellikle Bitcoin'in tarihî rekoruyla birlikte güçlü bir ivme kazanmıştı. Ancak, Şam'daki konsolosluk saldırısının ardından İran'ın İsrail'i suçlamasıyla birlikte piyasada geri çekilmeler yaşandı. 13 Nisan günü akşam saatlerinde İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği kamikaze insansız hava aracı ve balistik füze saldırısının ardından kripto para borsalarında büyük çaplı düşüşler yaşandı.

Kripto para piyasasında dalgalanma

Saldırı sonrası ilk sekiz kripto para biriminden yalnızca Amerikan Doları'na sabitlenmiş olan Tether (USDT) ve USDC, çok küçük oranlarda değer kazanırken diğer kripto paraların değer kaybettiği gözlendi. Özellikle Solana, Ripple ve Dogecoin gibi popüler kripto paralar, bu süreçte en fazla değer kaybedenler arasında yer aldı.

Kripto piyasasındaki bu dalgalanma, özellikle 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece saatlerinde belirginleşti. Ancak genel olarak bakıldığında, zayıf projelere ve meme coinlere yönelik düşüşlerin daha belirgin olduğu görüldü.

Küresel kripto pazarı, CoinMarketCap'e göre bu süreçte %8 oranında değer kaybetti. Toplamda, kripto borsalarında kaybolan varlık miktarı yaklaşık olarak 223 milyar doları buldu. İran ile İsrail arasındaki gerilimin devam etmesi durumunda, kripto para piyasasında dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.

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