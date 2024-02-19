İsviçre, dünyanın dört bir yanından milyarderleri kendine çeken benzersiz bir ülke. Her 80.000 kişi başına 1 milyarder düşen ülke, ultra zengin kişileri kendine çekmeyi nasıl başarıyor ve milyarder cenneti olmasının arkasındaki sırlar nelerdir?

İsviçre, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda dünyanın en zengin insanlarını barındırmasıyla da ünlü bir ülke konumunda. Ülkede yer alan milyarder yoğunluğu, Lüksemburg ve Hong Kong'un ardından dünya genelinde üçüncü sırada yer alıyor. Peki, İsviçre neden bu kadar çok milyardere ev sahipliği yapıyor?

MİLYARDER CENNETİ İSVİÇRE

Chanel'in ortak sahibi Gerard Wertheimer, IKEA'nın yaratıcısı Ingvar Kamprad'ın varisleri ve yerli sağlık devi Roche'un kurucuları gibi dünya çapında tanınan markaların sahipleri, İsviçre'nin en zengin sakinleri arasında yer alıyor.

İsviçre'nin siyasi tarafsızlık konusundaki güçlü ünü, varlıklı bireylerin ani liderlik ve politika değişikliklerine karşı güvende hissetmelerine olanak tanıyor. Ülke, hem şirketler hem de bireyler için düşük oranlara sahip cazip bir vergi sistemi sunuyor ve bu durum, İsviçre'nin diğer ülkelere karşı rekabet avantajı sağlamasına yardımcı oluyor.

İsviçre'de finansal varlıklar üzerinden sermaye kazancı vergisi bulunmaması, zengin kişiler için önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca ülke, varlık vergisi uygulayan Avrupa ülkelerinden biri olmasına rağmen, vergi oranları nispeten düşük seviyede belirlenmiş durumda.

Ülkenin para birimi olan İsviçre Frangı, son yıllarda istikrarlı bir şekilde güçlenmiş ve Euro ile pariteye ulaşmış durumda. İsviçre'nin sağlam siyasi istikrarı ve güçlü yasal ve kurumsal yapısı, para biriminin değerinin korunmasına yardımcı oluyor.

İsviçre aynı zamanda dünya standartlarında finansal hizmetler, ilaç ve kimya sektörleri ile önde gelen bir iş merkezi konumunda. Ülke, Davos'ta her yıl düzenlenen ve küresel endüstri liderlerini bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu gibi önemli iş kurumlarına da ev sahipliği yapıyor.

İsviçre'nin bankacılık sektörü ve anonimliğin hâkim olduğu bir ülke olarak ün kazanması, varlıklı kişiler için nakit paralarını saklayabilecekleri ve vergiden kaçınabilecekleri çekici bir mekân haline gelmesine neden oluyor. Bu durum, pek çok yüksek gelirli bireyin paralarını İsviçre'ye yatırdığına dair haberlerin sıkça duyulmasına yol açıyor.