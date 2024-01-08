Kalıcı yaz saati uygulamasından edilen tasarruf açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kalıcı yaz saati uygulamasından günümüze 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik verdiği yazılı soru önergesine cevap verdi.

Yaz saati uygulamasıyla elde edilen tasarruf miktarı açıklandı

Bayraktar, Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasının 2016 yılında başladığını ve o tarihten bu yana geçen 7 yıllık süreçte sağlanan tasarrufun 10 milyar kilovatsaat olduğunu ifade etti. Ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin analiz sonuçlarına göre, sabit saat uygulamasının, gün içinde enerji tüketimini daha dengeli bir şekilde dağıtarak ekonomik ve çevresel fayda sağladığını belirtti.

Bakan Bayraktar, 2022 yılı elektrik tüketim verilerine göre Türkiye'nin yıllık enerji tüketiminin 331,1 Teravatsaat olduğunu açıkladı. Bu verilerle 7 yıllık uygulama sonucunda sağlanan tasarrufun, yıllık enerji tüketiminin %3,21'ine denk geldiğini belirtti. Buna göre, 7 yıla yayılan bu tasarrufun yıllık %0,46 oranında olduğu ifade edildi.