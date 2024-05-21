Koç Holding'den "Yapı Kredi Satılacak" iddialarına ilişkin açıklama

Koç Holding, Yapı Kredi'nin satılacağı iddialarına ilişkin, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Koç Holding bünyesinde kurulan Yapı Kredi'nin satılacağı iddia edilmişti. Reuters'in servis ettiği habere göre First Abu Dhabi Bank, Yapı Kredi'yi 7-8 milyar dolar gibi bir para karşılığında satın alacaktı. Konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Koç Holding, Yapı Kredi'nin satılacağına ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

"Kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır"

Koç Holding'in KAP üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."