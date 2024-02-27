Kripto para borsası OKX, Türkiye'de kullanıma sunuldu!

Küresel teknoloji şirketi ve kripto para borsası OKX, kripto para platformu OKX TR'yi Türkiye'de resmen kullanıma sundu.

Web3 teknolojilerine odaklanan OKX, küresel büyümesini hızlandırmak için yeni adımlar atıyor. Şirketin küresel platformu üzerinden Web3 Cüzdan'a erişilebilecek ve Türk lirası ile kripto para alım satım işlemleri gerçekleştirilebilecek. Platform, kullanıcılara 7/24 müşteri desteği sunarken birçok banka ile iş birliği içinde bulunuyor.

"TÜRKİYE'NİN, KRİPTO BENİMSENME ORANININ YÜKSEK OLDUĞU VE DİNAMİK BİR PAZAR OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

OKX'in Türkiye'de devreye aldığı Web3 cüzdanı olan OKX Web3 Cüzdan ile kullanıcılar kendi varlıkları üzerinde tam kontrol sağlayabilecekler. Ayrıca platform üzerinden NFT alım satımı yapabilecek, dApp'leri kullanabilecekler. OKX Web3 Cüzdan, Çok Taraflı Hesaplama ve Hesap Soyutlama gibi özelliklere de sahip ilk cüzdan olarak dikkat çekiyor.

OKX Başkanı Hong Fang konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "OKX TR'nin resmî lansmanı ile birlikte küresel büyüme stratejimizde çok önemli bir dönüm noktasına ulaştığımızı duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Türkiye'nin, kripto benimsenme oranının yüksek olduğu ve dinamik bir pazar olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin hizmet sunmamız için ideal bir pazar olduğunu kanıtlıyor. OKX olarak, bu ekosistemin gelişimine ve daha da büyümesine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır ise, "OKX TR'nin lansmanı, ülkenin büyük büyüme potansiyeline olan inancımızın ve piyasaya olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Türkiye'nin, kripto işlemlerinde küresel bir lider olduğunu ve ayrıca merkeziyetsiz finans alanında büyüme açısından önemli bir konumda bulunduğunu görmek bizi heyecanlandırıyor. Buradaki varlığımızın, Türkiye'nin bir Web3 yenilik merkezi olarak yükselişinde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.