Kripto para piyasalarında yeniden canlılık! Bitcoin yükselişte

Kripto para piyasalarında yeniden canlılık! Bitcoin yükselişte
Kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve uzmanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bitcoin'in (BTC) yeniden 71 bin dolar seviyesinin üstüne çıkması ve altcoin'lerde görülen pozitif hareketler, piyasalarda heyecanı arttırıyor.

Kripto para piyasaları, yeni haftaya oldukça hareketli bir başlangıç yaptı. Bitcoin (BTC), birkaç haftalık bir dinlenmenin ardından tekrar 71 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Bu yükseliş trendi, diğer altcoin'leri de olumlu etkiledi. Halving öncesinde yaşanan bu artışlar, yatırımcıları oldukça heyecanlandırmış durumda.

Bitcoin yükselişte

14 Mart tarihinde 73 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) gören BTC, ardından sert bir düzeltme hareketiyle 61 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta sonu genelde yatay bir seyir izleyen kripto para birimi, bugün itibarıyla tekrar güçlü bir yükselişe geçti.

Halving öncesi yaşanan bu yeni ATH, madencileri de yakından ilgilendiriyor. Madencilerin kazançlarının düşmesine neden olacak olan halving, tarihsel olarak BTC'de büyük yükselişlere yol açmıştı. Bu kez benzer bir senaryonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu.

Coinmarketcap verilerine göre, hacimsel olarak en büyük 10 kripto varlığın tamamında yükseliş gözlemleniyor. Ethereum (ETH) 3.590 dolar, Binance Coin (BNB) 592 dolar, Solana (SOL) 183 dolar, Ripple (XRP) 0,6 dolar, Dogecoin (DOGE) 0,20 dolar, Cardano (ADA) 0,6 dolar, Toncoin (TON) ise 5,72 dolardan işlem görüyor. Bu gelişmeler, kripto para piyasalarında genel bir yükseliş eğilimini işaret ediyor.

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