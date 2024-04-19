Kripto para piyasasında büyük heyecan: Bitcoin halving

Kripto para piyasasında büyük heyecan: Bitcoin halving
Bitcoin halving'i bu gece gerçekleşecek.

Bugün, kripto para camiası için oldukça kritik bir gün olarak ön plana çıkıyor. Çünkü, hacimsel olarak en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), halving sürecine giriyor. Bu durum, madencilerin kazançlarının yarı yarıya azalacağı anlamına geliyor. Geçmişte yaşanan benzer olaylar göz önüne alındığında, kripto para yatırımcıları bu gelişmeden büyük beklentilere sahip.

Bitcoin'de halving heyecanı

Bitcoin halving'i daha önce 2012, 2016 ve 2020 yıllarında da gerçekleşti. Her 210 bin blokta meydana gelen bu olay, kripto para piyasasında önemli bir dönemeç olarak kabul ediliyor. Ancak, bir varlığın değeri, yatırımcıların ona ne kadar değer biçtiği ve para yatırdığı ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, yatırımcılar genellikle savaş gibi olağandışı durumlarda paralarını borsada tutmaktan kaçınırlar.

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