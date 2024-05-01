Kripto piyasalarında büyük düşüş! Bitcoin yerle bir oldu

Halving öncesi 2 kez en yüksek değer rekorunu kıran Bitcoin, 60 bin doların da altına geriledi.

Mart 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 73,738 dolara yükselen Bitcoin, sonrasında gerilemeye başladı ve geçtiğimiz ay içinde %15,51 oranında bir değer kaybı yaşadı. Bitcoin hacmi 1 trilyon doların altına indi ve Kasım 2022'den bu yana en büyük aylık düşüş yaşandı, FTX borsasının battığı bilinen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin'in fiyatı 50-55 bin dolar aralığına gerileyebilir

Bitcoin'deki bu düşüş, kripto piyasalarını genel olarak etkilediği gibi, CoinDesk 20 endeksine de yansıdı ve son 24 saatte %6,23'lük bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün ardında ise çeşitli nedenler bulunmakta. Rekor seviyelerin ardından gelen düzeltmelerin yanı sıra ekonomik faktörler de fiyat düşüşlerinin arkasında yer alıyor.

Hong Kong borsasındaki spot yatırım fonu işlemlerinin beklenen performansı gösterememesi, kripto para piyasalarında faiz getirisi riskini artırdı ve bu durum yatırımcıların kriptolarını satmalarına neden oldu. Bunun sonucunda Bitcoin ve diğer kripto paralardaki düşüş ivme kazandı.

Geleneksel piyasalarda da benzer bir durgunluk gözlendi. ABD'de Nasdaq, %2'lik bir düşüşle günü kapattı. Borsa İstanbul da son dönemde benzer bir trend izledi. Bu gibi dönemlerde yatırımcılar daha güvenli limanlara yönelme eğiliminde oluyorlar, bu da kripto paraları olumsuz etkiliyor.

Kripto paralardaki bu düşüşün bir süre daha devam edebileceğini belirten bazı uzmanlar var. Ledn adlı kripto firmasının Baş Yatırım Sorumlusu John Glover'a göre, Bitcoin'in fiyatı 50-55 bin dolar aralığına gerileyebilir.