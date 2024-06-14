Küçükçekmece'de dev operasyon! 3 milyar liralık Forex dolandırıcılığı çetesi çökertildi

Küçükçekmece'de dev operasyon! 3 milyar liralık Forex dolandırıcılığı çetesi çökertildi
İstanbul'da büyük bir forex dolandırıcılığı çetesi çökertildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, dev bir forex dolandırıcılığı çetesini çökertti. Gerçekleştirilen operasyonlarda 100'den fazla şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 62'si tutuklandı. Çetenin, dolandırıcılık amacıyla sisteme yaklaşık 3 milyar lira soktuğu tespit edildi.

8,6 Milyon TL'lik dolandırıcılık tespit edildi

Edinilen bilgilere göre, forex çetesi vatandaşların paralarını paravan şirketler aracılığıyla topluyordu. Bu paraların izini kaybettirmek için çeşitli yöntemler uygulayan çete, çağrı merkezleri ve finans merkezleri de kurarak faaliyetlerini yürütüyordu. Soruşturma kapsamında, çetenin tam 45 paravan şirket kurduğu belirlendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, toplamda 8 milyon 681 bin 147 liralık dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Ancak bu miktarın, sadece tespit edilen tutar olduğu vurgulanıyor. Gerçek mağduriyetin, çetenin toplam 3 milyar liralık faaliyetleri göz önüne alındığında çok daha yüksek olabileceği düşünülüyor.

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