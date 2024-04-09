Madencilik maliyeti artıyor! Bitcoin fiyatları nasıl etkilenecek?

Yaklaşan Bitcoin halving'iyle ilgili dikkat çekici bir istatistik paylaşıldı. Sektör kaynaklarına göre, BTC fiyatının halving ile en az 80 bin dolara ulaşması gerekiyor; aksi takdirde Bitcoin madenciliği kârlı olmayacak.

Bitcoin (BTC), kripto para piyasasının tartışmasız lideri ve önümüzdeki günlerde büyük bir olaya ev sahipliği yapacak. Bitcoin dünyasının sıkça karşılaştığı ve halving olarak adlandırılan bu olay, fiyatlar üzerinde belirgin etkiler yaratabilir.

Bitcoin halving nedir?

Öncelikle, Bitcoin'in kodlarında belirtilen bir kurala göre, madencilerin blok başına aldığı ödül, her 210 bin blokta bir yarıya düşürülür. Bu da madencilik gelirlerinin azalması anlamına gelir ve madencilerin maliyetlerini karşılamalarını zorlaştırır. Bitcoin'in değer kazanması, madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için önemlidir. Nisan 2024 itibarıyla, Bitcoin madenciliği maliyetinin 49,902 dolar olduğu tahmin ediliyor.

CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju'nun açıklamasına göre, Bitcoin halving'i sonrasında madencilik faaliyetlerinin karlılığını sürdürebilmesi için BTC fiyatının en az 80 bin dolar olması gerekecek. Ancak, şu anda BTC fiyatı 70 bin 500 dolar civarında işlem görüyor.

Geçmişteki verilere bakıldığında, halving etkinliklerinin genellikle Bitcoin fiyatlarını olumlu yönde etkilediği görülüyor. Örneğin, Mayıs 2020'deki halving etkinliği, BTC fiyatının 30 bin doların üzerine çıkmasını sağladı ve madencilik faaliyetlerinin karlılığını artırdı.

Bitcoin'in gelecekteki fiyat hareketlerinin, halving'in etkilerine bağlı olarak şekilleneceği ve madencilik sektöründeki maliyetlerin artmasıyla birlikte fiyatların da buna paralel olarak yükselebileceği tahmin ediliyor.