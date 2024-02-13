Martı, Amerikan yapay zeka şirketini satın aldı!

Martı, Amerikan yapay zekâ şirketi Zoba'yı satın aldığını duyurdu.

Martı, elektrikli scooter hizmetiyle ulaşım sektöründe önemli bir konuma sahip olmuştu. Şimdi ise teknoloji ve inovasyon alanındaki projelerini daha da ileriye götürmeyi hedefliyor. Bu amaçla, iki tekerlekli araç operasyonları ve filo optimizasyonu çözümlerine odaklanan yapay zeka şirketi Zoba'yı satın aldı.

MARTI, YAPAY ZEKA ŞİRKETİ ZOBA'YI ALDI

Zoba, MIT ve Harvard mezunları tarafından kurulan Boston merkezli bir yapay zeka firmasıydı. İki tekerlekli araç operatörlerine yönelik olarak hizmet veren yapay zekâ destekli yazılım platformuyla biliniyordu.

Martı, Zoba'nın bu platformunu kullanarak operasyonel verimliliğini arttırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Özellikle Ekim-Kasım 2023'te gerçekleştirdiği pilot projede, Zoba'nın yazılımını kullanarak Martı, sürüş sayısında ve kârlılığında artışlar gözlemledi.

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, Zoba'nın yazılımını kullanarak elde ettikleri başarının önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı: "İki tekerlekli elektrikli araç operasyonlarımızın gelirlerini artırma ve maliyetlerini düşürme çabalarımız kapsamında, birkaç optimizasyon yazılımı sağlayıcısı ile pilot projeler gerçekleştirdik. Zoba'nın yazılımını kullanarak en iyi sonuçları elde ettik ve sürücülerimiz için araçlarımızın kullanılabilirliğini artırma ve saha operasyon maliyetlerimizi düşürme çabalarımızda bu en iyi sonuç veren yapay zeka destekli bu yazılımı bünyemize katmaktan heyecan duyuyoruz."

Zoba'nın API-first platformu dünya çapında 200 şehirde dinamik araç konumlandırma, yönlendirme ve dinamik fiyatlandırmayı sağlıyor. 2017 yılında 17 milyon dolar fon toplayarak kurulan Zoba, Martı'nın gelecekteki yolculuk paylaşım operasyonlarını daha da geliştirmeyi planlıyor.