Martı, hisse senedi geri alım programı başlatma kararı aldı

Halka arzından sonra borsada istikrarlı bir grafik elde edemeyen Martı, 2,5 milyon dolara kadar A sınıfı paylarını hissedarlardan geri alma yönünde karar aldı. Geri alım programı yakında başlatılacak.

Yerli mobilite girişimi Martı, geçtiğimiz temmuz ayında SPAC (Özel Amaçlı Birleşme Şirketi) yöntemiyle ABD'de New York Borsası'nda halka arzını gerçekleştirmiş ve sonrasında hissedarlarına düşük performans sunmuştu. Şirket, şimdi A sınıfı hisselerinin yaklaşık %7,9'unu geri satın alma kararı aldığını duyurdu.

Martı, geri alım başlatıyor

Martı'nın halka arzı, hisselerin 8,69 dolardan işlem görmeye başlamasıyla gerçekleşmişti. Ancak hisse değerleri, halka arzın ardından ilk ayda 1 doların altına düşmüştü. Martı, bu istikrarsız durumu düzeltmek amacıyla A sınıfı hisselerinin geri alımına yönelik bir proje başlattı. Şirket, bu geri alma işlemiyle ilgili kararın 10 Ocak'ta alındığını ve altı ay süreyle geçerli olacağını açıkladı.

Geri alım kararı kapsamında, şu anda 0,65 dolar civarında işlem gören hisseler, pay başına 1,65 dolardan geri alınacak. Martı yönetimi, Geri Alım Programını düzenli olarak gözden geçirecek ve incelemelerin sonuçlarına göre vadelerin uzatılması veya tutarların artırılması gibi kararlar alacak. Ayrıca, Martı tarafından yapılan açıklamada, kurul kararıyla hisselerin geri alınma sürecinin askıya alınabileceği veya durdurulabileceği belirtildi.

Hisse geri alma projeleri genellikle şirketlerin hisselerini korumak, yatırımcılara güven sağlamak, hissedarlara nakit desteği sunmak veya rakip şirketlerin kontrolünü engellemek amacıyla gerçekleştirilir. Martı CEO'su Alper Öktem, Geri Alım Programının 5 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil işlemi ile finanse edileceğini ve bu sayede hissedarlar için anında değer yaratacağını belirtirken, dönüştürülebilir senet işleminden elde edilen gelirin kullanılmayan kısmının işe yatırım yapmaya yönlendirileceğini ve uzun vadeli değer yaratmada etkili olacağını ifade etti.