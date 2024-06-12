Mastercard'dan devrim niteliğinde adım! Kredi kartı numarası girişine son

Mastercard, internet alışverişlerinde kart numarası girme zorunluluğunu kaldırıyor.

Mastercard, internet alışverişlerini daha güvenli ve kullanıcı dostu hale getirecek bir düzenleme üzerinde çalışıyor. 2030 yılından itibaren Avrupa'da yürürlüğe girecek bu düzenleme ile birlikte, kullanıcıların internet alışverişlerinde 16 haneli kredi kartı numarası girmeleri gerekmeyecek. Mastercard, yeni sistemin cihaz ve platform bağımsız olarak kullanılacağını duyurdu.

Token sistemi ile yeni dönem

2030 yılından itibaren kredi kartı numaralarının yerini alacak olan token sistemi, rastgele oluşturulan ve her işlemde farklılık gösteren bir dizi karakterden oluşacak. Bu sistem, kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin çalınması riskini minimize etmek amacıyla geliştirildi. Mastercard, bu yenilikle ilgili olarak bankalar, fintek şirketleri, e-ticaret firmaları ve diğer sektör ortaklarıyla şimdiden iş birliği yapmaya başladı.

Tek tıkla güvenli ödeme

Yeni uygulama ile birlikte internet alışverişleri tek tıkla tamamlanabilecek. Token sistemi, kullanıcıların her alışverişlerinde kredi kartı bilgilerini girmelerini gereksiz kılacak. Mastercard, bu sistemin sahtecilik vakalarını büyük ölçüde azaltacağını ifade ediyor. Ayrıca, yeni sistemde şifrelerin yerini biyometrik veriler alacak. Kullanıcıları tanımlayan tokenler, değişiklik olduğunda otomatik olarak güncellenecek.

Mastercard, token sistemi sayesinde siber saldırılara karşı daha güçlü bir koruma sağlamayı hedefliyor. Ancak, biyometrik verilerin kullanımı da bazı riskleri beraberinde getiriyor. Kredi kartı bilgilerimiz çalındığında kartlarımızı iptal edebilmekteyiz, ancak parmak izi gibi biyometrik veriler çalındığında bu verilerin değiştirilmesi oldukça zor.

Bir araştırma firmasının yaptığı çalışmaya göre, 2028 yılında internet ödemeleri alanında yaşanan sahtecilik vakalarının toplamda 98 milyar dolarlık hasara neden olması bekleniyor. Önümüzdeki beş yıl içinde ise bu hasarın 360 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Mastercard, token sistemi ile bu miktarın yarı yarıya azalacağını iddia ediyor.