Meclis, Kripto varlıklar için yeni düzenlemeleri görüşmeye hazırlanıyor

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri bu hafta gerçekleştirilecek.

TBMM, 25 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek Genel Kurul oturumunda önemli bir yasa teklifini görüşecek. Gündemdeki yasa teklifi, Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) izni zorunluluğu geliyor

Yeni yasa teklifiyle, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyet gösterebilmesi için SPK izin alma zorunluluğu getiriliyor. Bu düzenleme, kripto varlık piyasasında faaliyet gösteren firmaların daha sıkı bir denetime tabi tutulmasını ve piyasada düzenin sağlanmasını amaçlıyor.

SPK izni olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri, ciddi yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Bu kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile yargılanacak.

Zimmet suçuna ağır cezalar

Teklifte dikkat çeken bir diğer düzenleme ise zimmet suçuna getirilen ağır cezalar. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve diğer mensupları, zimmet suçu işlemeleri durumunda 8 ila 14 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacak. Ayrıca, bu kişiler 5 bin güne kadar adli para cezası ile de cezalandırılacak. Bu cezalar, kripto varlık piyasasında güvenliği artırmayı ve zimmet suçlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Finansal katkılar ve yıllık ödemeler

Yeni düzenlemeyle birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcıları, yıllık olarak gelirlerinin bir kısmını belirli kurumlara ödemekle yükümlü olacak. Platformlar, faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde 1'ini SPK'ya, yüzde 1'ini ise TÜBİTAK bütçesine ödeyecek. Bu ödemeler, ilgili kurumların bütçelerine gelir olarak kaydedilecek.

Faaliyet izni ve tasfiye kararları

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacak. Faaliyet izni alamayan veya almak istemeyen hizmet sağlayıcılar, müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan üç ay içinde tasfiye kararı alacaklarını beyan edecekler.

Yurt dışındaki hizmet sağlayıcıları için yeni düzenlemeler

Yasa, yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılarını da kapsıyor. Bu sağlayıcılar, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde sonlandırmak zorunda kalacaklar. Bu düzenleme, Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren kripto varlık hizmetlerinin daha sıkı bir denetime tabi tutulmasını ve yerli kullanıcıların korunmasını amaçlıyor.