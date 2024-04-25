Meta'nın mali durum raporu: Zuckerberg'in servetinde büyük düşüş

Meta'nın son mali durum raporunun açıklanmasıyla birlikte, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg'in servetinde önemli bir düşüş yaşandı.

Sosyal medya devi Meta'nın 2024'ün ilk çeyreğine ait mali durum raporu, bugün sabah saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, şirketin gelirlerinin ve kârlılığının arttığına dair olumlu bir tablo çizilmesine rağmen, yapay zekâ ve metaverse ile ilgili açıklamalar hisselerde ani bir düşüşe neden oldu.

Hisselerdeki düşüş, Zuckerberg'in servetinin en az 25 milyar dolarlık bir kısmının erimesine yol açabilir

Bu durum, Meta'nın en önemli isimlerinden biri olan Mark Zuckerberg'in servetini ciddi şekilde etkileyebilir. Zira Zuckerberg, Meta hisselerinin yaklaşık yüzde 13'ünü elinde bulunduruyor ve hisselerdeki düşüş nedeniyle "kârdan zarar" etmiş olabilir.

Meta hisselerinin kapanış sonrası işlemlerde yüzde 17 civarı değer kaybetmesi, Zuckerberg'in servetinde büyük bir azalmaya işaret ediyor. Bloomberg'in gerçek zamanlı milyarderler endeksine göre dünyanın en zengin 4. kişisi olan Zuckerberg'in mevcut serveti 175 milyar dolar civarında bulunuyor. Ancak hisselerdeki bu düşüş, Zuckerberg'in servetinin en az 25 milyar dolarlık bir kısmının erimesine yol açabilir.

Bu durumun netleşmesi için piyasaların açılmasını beklemek gerekiyor. Ancak söz konusu düşüş, Zuckerberg'in dünya milyarderler listesindeki sıralamasını da etkileyebilir. Öyle ki, mevcut servetindeki bu büyük azalma, Zuckerberg'i listeye dahil olan diğer milyarderlerle sıralama konusunda rekabet haline sokabilir ve hatta onu listenin dışına itebilir.