Microsoft'tan G42'ye dev yatırım!

Teknoloji devi Microsoft'un, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka firması G42'ye 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacağı açıklandı.

ABD ve ABD merkezli şirketler, Çinli rakiplerinin teknolojik ilerleyişine karşı tedbirler almaya devam ediyor. Teknoloji devi Microsoft, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka firması G42'ye 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Microsoft, G42'ye 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacak

ABD ve ABD merkezli firmalar, Çinli rakiplerinin teknolojik ilerleyişine karşı önlemler alıyor. Bu önlemlerden biri de Microsoft'un attığı adımlardan biri oldu. Teknoloji devi, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka firması G42'ye 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırımın ardından Microsoft, G42'nin yönetim kurulunda da bir sandalye alma hakkı kazandı.

Yapılan anlaşma gereği G42, yapay zeka uygulamalarını ve hizmetlerini Microsoft'un Azure servisleri üzerinden sunacak. G42, özel sektör kuruluşlarına ve büyük organizasyonlara hizmet veriyor ve böylelikle Microsoft teknolojilerine erişmiş olacak. Microsoft Başkanı Brad Smith konuyla ilgili, "Hem BAE hem de ABD hükümetleriyle yakın koordinasyon içinde, dünya çapında teknolojiyi güvenli, güvenilir ve sorumlu yapay zekâ için dünya lideri standartlarla bir araya getireceğiz." şeklinde konuştu.

G42'nin hedefi, gelişmiş yapay zeka ve dijital altyapıyı Ortadoğu, Merkez Asya ve Afrika'ya yaymak. Bu anlaşma, ABD'nin Çin'in teknolojik ilerleyişini durdurma girişimlerinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Son dönemde 4 Çinli firma, Çin ordusuna çip tedarik etme girişimlerinden dolayı yasaklı listesine alınmıştı.

Bu anlaşma sonrasında G42, Çin'deki yatırımlarını çeşitlendirmeye başladı. Ayrıca ABD'li yetkililerin güvenlik endişeleri nedeniyle firma, donanım olarak kullandığı tüm Çin menşeli ekipmanlardan vazgeçecek. Microsoft, bu süreci desteklemek amacıyla G42 için 1 milyar dolarlık bir kaynak sağlayacak.