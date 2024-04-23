Midas, 45 milyon dolarlık yatırım ile Amerikan ve Türk borsalarına yatırım fırsatı sunuyor

Global yatırımcılardan 45 milyon dolarlık bir Seri A yatırımı alan finans uygulaması Midas, Amerikan borsalarına ve Borsa İstanbul'a yatırım yapma imkânı sunuyor.

Finans uygulaması Midas, Amerikan borsalarına ve Borsa İstanbul'a yatırım yapma imkânı sunan bir platform olarak önemli bir başarı elde etti. Global yatırımcılardan aldığı 45 milyon dolarlık Seri A yatırımı ile Türkiye'nin en büyük erken aşama fintech yatırımı ve en büyük 2. erken aşama yatırımı olarak kayıtlara geçti.

Kripto varlıklar ve yatırım fonlarına da yatırım yapma fırsatını sunmayı hedefliyor

Midas'ın kullanıcı sayısı son zamanlarda 2,5 milyonu aştı. Bugüne kadar Amerikan borsalarına ve Borsa İstanbul'a tek bir platform üzerinden yatırım yapma imkânı sunan Midas, 45 milyon dolarlık yeni yatırımla kullanıcılarına kripto varlıklar ve yatırım fonlarına da yatırım yapma fırsatını sunmayı hedefliyor.

Bu rekor yatırım turu, global ekonomide resesyon endişelerinin olduğu bir dönemde gerçekleşti. Bu durum, sektör açısından oldukça değerli bir yatırım olarak kaydedildi. Dünyanın en büyük teknoloji borsası olan ABD merkezli Nasdaq, Times Meydanı'nda dev bir ekrandan Midas'ı kutladı.

Yatırımda liderlik rolünü üstlenen Kanada merkezli Portage Ventures, global çapta finansal teknolojiler alanındaki önemli şirketlerin yatırımcısı olarak dikkat çekiyor. Turdaki diğer yeni yatırımcı ise Dünya Bankası'nın yatırım kolu IFC oldu. Ayrıca, Midas'ın mevcut yatırımcıları Spark Capital, Earlybird Digital East Fund ve Revo Capital, bu turda yatırımlarını yineleyerek Midas'a olan güvenlerini tazeledi.

Seri A turuna liderlik eden Portage Ventures Kurucu Ortağı Paul Desmarais III, "Midas, Türkiye'nin finans dünyasındaki dönüşüm trendine liderlik ediyor. Portage olarak yenilikçi finansal teknolojilere global ölçekte yatırım yapıyoruz. Yeni finansal teknolojilere açık bir bölgede Midas'ın dönüşüm ve inovasyona öncülük etmeye hazır olduğunu düşünüyoruz. Midas'ın yolculuğunun bir parçası olmaktan ve Türkiye'deki kullanıcıların yatırım araçlarına erişimi konularında bu güçlü ekibi desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Midas CEO'su Egem Eraslan ise şunları söyledi:

"Bu yatırım, Midas'ın tüm yatırım ihtiyaçları için tek mobil uygulama olma yolundaki kararlığını bir kez daha gösterdi. Dünyanın en büyük fonlarının Midas'a bu denli büyük bir yatırım yapması, Midas'a duydukları güveni gösteriyor. Kullanıcılarımızın tüm yatırım ürünlerinde en düşük komisyonlara ve en pürüzsüz deneyime sahip olması en büyük amacımız. Kullanıcılarımız önümüzdeki günlerde Türk ve Amerikan borsalarının yanında kripto varlık ve TEFAS fonlarına da Midas üzerinden yatırım yapabilecekler. Bu yatırımın bize sağladığı destek ile Türkiye yatırım ekosistemindeki dönüşümü hızlandıracağız."