Midas'a 27,7 milyon TL para cezası uygulandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsa aracısı Midas'a 27,7 milyon TL idari para cezası uyguladı. Şirketin, 10 farklı konuda ihlal yaptığı tespit edildi.

Türkiye'nin önde gelen borsa aracı firmalarından Midas, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda devasa bir cezaya çarptırıldı. SPK tarafından yapılan açıklamaya göre, Midas'ın 10 farklı kural ihlali yaptığı tespit edildi ve bu ihlallere 27,7 milyon TL para cezası uygulandı.

27 milyon TL para cezası kesildi

Aracı kurumun emir iletim sistemine ilişkin sistem yedeğinin mevzuattaki şartları sağlamaması - 5.833.734 TL, aracı kurumun bilgi sistem altyapısında muhtelif tarihlerde aksaklıklar ortaya çıkması - 1.944.578 TL, aracı kurum tarafından adres teyidi gerçekleştirilmeksizin sözleşme ilişkisi kurularak müşterilere hesap açılması ve işlem yaptırılması - 3.000.000 TL, aracı kurum tarafından uzaktan kimlik tespiti yöntemi ile hesap açarken yapılması zorunlu görüntülü görüşme gerçekleştirilmeksizin sözleşme ilişkisi kurularak müşterilere hesap açılması ve işlem yaptırılması - 4.500.000 TL, aracı kurum tarafından uzaktan kimlik tespiti ile gerçekleştirilen hesap açılışlarında mevzuata uygun olmayan belgelerin kabul edilmesi - 1.500.000 TL, aracı kurum tarafından uzaktan kimlik tespiti ile gerçekleştirilen hesap açılışlarında NFC (yakın alan iletişimi) teknolojisini kullanma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi - 1.000.000 TL, aracı kurumun müşterilerine uygunluk testi gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması - 4.500.000 TL, aracı kurumun zaman damgası kullanımında mevzuata aykırı davranılması - 1.500.000 TL, aracı kurumun sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı paylaşım ve açıklamalarda mevzuata aykırı davranılması - 3.000.000 TL, aracı kurumun iç kontrol sisteminde aksaklıklar tespit edilmesi - 1.000.000 TL, toplam ceza miktarı ise 27.778.312 TL olarak belirlendi.