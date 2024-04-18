Milyarder İş İnsanı Mark Cuban'dan şaşırtıcı açıklama! E-posta ile gelen projelere 100 milyon dolarlık yatırım

Mark Cuban'ın e-posta yoluyla yapılan sunumları tercih ettiği ve bu sunumlar aracılığıyla gelen projelere 100 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıklaması, iş dünyasında büyük yankı uyandırdı.

NBA takımı Dallas Mavericks'in sahibi ve Shark Tank programının ünlü yatırımcılarından Mark Cuban, yakın zamanda yaptığı çarpıcı bir açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Cuban, sürekli e-posta yoluyla kendisine ulaşan ve yatırım arayan kişilere toplamda 100 milyon dolarlık yatırım yaptığını itiraf etti.

e-postalardan gelen fikirlere toplamda 100 milyon dolarlık yatırım

Cuban, "Win Big In Business" adlı MasterClass kursunda bu açıklamayı yaptı. Platform, farklı alanlardan uzman kişilerin derslerini sunduğu bir eğitim platformu olarak biliniyor. Cuban ise yatırımcılık deneyimlerini bu platform aracılığıyla paylaşıyor.

Ünlü milyarder, açıklamasında e-postasının herkese açık olduğunu ve sürekli olarak projeler hakkında e-postalar aldığını belirtti. Bu e-postalardan gelen fikirlere toplamda 100 milyon dolarlık yatırım yaptığını ifade eden Cuban, bazı kişileri gerçek hayatta görmediğini bile dile getirdi.

Cuban'a göre, e-posta yoluyla yapılan sunumlar, daha kapsamlı yanıtlar verebilmesine olanak tanıyor. Telefonla yapılan konuşmalarda fikirleri unutabileceğini ancak e-posta yoluyla sürekli cevap verebildiğini aktardı. Ne kadar projeye yatırım yaptığını takip etmediğini söyleyen Cuban, çevrim içi olarak bu projeleri araştırabildiğini ve güvenilirliklerini değerlendirebildiğini vurguladı.

Cuban, günlük olarak üç dört saatini e-postalara ayırdığını ve bu yaklaşımının şimdiye kadar işe yaradığını belirtti. Geçtiğimiz yıl 275 milyon dolar vergi ödediğini ifade eden Cuban, 5,4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 555. kişisi konumunda bulunuyor.