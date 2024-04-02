Mobil iletişimde büyük zam! Arama ve mesajlaşma ücretlerine yüzde 65 artış

Mobil iletişim sektöründe önemli bir değişiklik yaşandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen mobil arama ve mesajlaşma ücretlerine önemli ölçüde zam yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil operatörler için belirlediği tavan ücretlere önemli bir zam yapıldığını duyurdu. Mobil elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin azami ücret tarifeleri, geçen seneye göre yüzde 65 oranında artırıldı.

Arama ve sms gönderme ücreti arttı

1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, mobil iletişim hizmetlerinden yararlanırken tüketiciler daha yüksek ücretler ödeyecekler. Özellikle yurtiçi arama ücreti dakika başına 1,90 TL'den 2,45 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde, SMS gönderme ücreti de 1,75 TL'den 2,23 TL'ye çıktı.

Geçen yılın Ekim ayında yapılan zamla kıyaslandığında, bu artış oldukça dikkat çekici. Fiyatlarda yüzde 28'e varan bir artış söz konusu. Ayrıca, hat devri, numara değişikliği, sim kart değişikliği, açma kapama gibi işlemler için alınan ücretlerde de artış yapıldığı belirtildi.

BTK'nin bu kararı, mobil iletişim hizmetlerinin maliyetlerindeki artışı dengelemek amacıyla alındığı ifade ediliyor.