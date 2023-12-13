Motosiklet satışlarına 6 ay 6 bin kilometre sınırı geldi

Resmî Gazete'de yayımlanan yeni bir kararla motosikletler için yeni bir kısıtlama getirildi. Artık motosikletlerde de 6 ay/6000 kilometre sınırı bulunuyor. Satılan alınan sıfır motosiklet, 6 ay veya 6000 kilometre sınırı dolmadan el değiştiremeyecek.

Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan bir karar, motosiklet sahibi vatandaşları yakından ilgilendirecek önemli bir düzenlemeyi içeriyor. Hükûmet, daha önce otomobiller için uyguladığı 6 ay/6.000 kilometre sınırını, motosikletler için de genişleterek bu alandaki düzenlemeleri kapsamını genişletti.

2022 yılında alınan bir kararla sıfır kilometre otomobiller için getirilen 6 ay/6000 km uygulaması, satın alınan aracın belirli bir süre veya kilometre sınırını doldurmadan satılmasını engelleyen bir düzenleme olarak yürürlüğe girmişti. Yeni düzenleme ise Resmî Gazete'de bugün yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile motosikletleri de bu kapsama dahil etti.

Hükûmetin bu kararı, özellikle sıfır otomobillerin kısa sürede yüksek fiyatla satılmasını önlemeyi amaçlayan bir adım olarak öne çıkıyor. Bu düzenleme, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile de uyumlu bir şekilde gerçekleştirildi. Bu kapsamda, bugün yayımlanan kararın motosiklet piyasasında da olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

Resmî Gazete'deki karar şöyle: