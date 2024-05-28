Mt. Gox'un cüzdanlarından yapılan Bitcoin transferi kripto piyasalarını etkiledi

Kripto para piyasaları, son günlerde beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı. Japonya merkezli eski bir borsa olan Mt. Gox'a ait cüzdanlardan yapılan büyük miktarda Bitcoin (BTC) transferi, piyasalarda dalgalanmalara sebep oldu. Bu transfer, BTC ve Ethereum (ETH) gibi kripto paraların değerinde düşüşe neden oldu.

Bugün kripto para piyasaları, önemli bir olayla yeniden gündeme geldi. Japonya merkezli eski bir borsa olan Mt. Gox'a ait cüzdanlardan büyük miktarda Bitcoin (BTC) transferi yapıldı. Bu transfer, başta BTC ve Ethereum (ETH) olmak üzere birçok kripto paranın değer kaybetmesine yol açtı.

Bu büyük transfer, kripto para dünyasında dalgalar yaratmaya devam ediyor

Geçtiğimiz gün BTC, 70 bin dolar seviyelerini test etti ve ETH de 4.000 dolar seviyelerine yaklaştı. Ancak Mt. Gox'a ait cüzdanlardan 7 milyar doların üzerinde değere sahip 107 bin 547 BTC'nin taşınmaya başlaması, piyasalarda tedirginlik yarattı. Bu tür bir transferin gerçekleşeceği biliniyordu ancak her ne kadar beklense de, düşüş engellenemedi.

BTC'nin Mt. Gox'a ait cüzdanlardan başlatılan transferle birlikte değeri 67 bin 500 dolara kadar geriledi. Ancak piyasalar daha sonra bir miktar toparlanmaya başladı. BTC şu anda 68 bin 600 dolar civarında işlem görürken, ETH 3.900 dolar civarında seyrediyor.

Mt. Gox'a ait cüzdanlardan yapılan transferlerin nedenine gelince, bu borsa batışının ardından tasfiye sürecinde olduğu ve yatırımcılara paralarını geri ödeyeceği açıklanmıştı. Birkaç ay önce alacaklıların kimlik doğrulama süreci başlatılmıştı ve bu transferlerin nedeni büyük olasılıkla bu süreçle ilgili. Mt. Gox'un elinde bulunan 107 bin 547 BTC'nin gerçek sahiplerine iade edileceği belirtiliyor.

Mt. Gox'un cüzdanlarından yapılan bu büyük transfer, kripto para dünyasında dalgalar yaratmaya devam ediyor. Piyasaların bu hareketlilik karşısında nasıl tepki vereceği ise zamanla netleşecek.