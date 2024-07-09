Netflix abonelik fiyatlarına ikinci kez zam yaptı: İşte güncel fiyatlar 2024

Netflix, abonelik ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Peki Netflix abonelik ücretleri ne kadar oldu?

Dijital içerik platformu Netflix, 2024 yılı içerisinde abonelik ücretlerine ikinci kez zam yaptığını açıkladı.

Bu yeni zamla birlikte, en ucuz Netflix abonelik seçeneği olan Temel Plan'ın fiyatı 149,99 TL'ye yükseldi.

Netflix abonelik ücreti ne kadar 2024?

Temel Plan: Maksimum 720p çözünürlük sunan ve aynı anda tek bir cihazdan izlemeye izin veren Temel Plan'ın fiyatı, zamdan önce 119,99 TL iken, şimdi 149,99 TL olarak güncellendi.

Standart Plan: Maksimum 1080p çözünürlük sunan ve aynı anda iki farklı cihazdan izleme imkanı sunan Standart Plan'ın fiyatı, 179,99 TL'den 229,99 TL'ye yükseldi.

Özel Plan: 4K çözünürlük ve HDR sunan, aynı anda dört cihazdan seyretmeye izin veren Özel Plan'ın fiyatı ise 229,99 TL'den 299,99 TL'ye çıktı.

Mevcut aboneler için geçerli değil

Eğer Netflix'e yeni abone olacaksanız, yeni fiyatlar üzerinden ücretlendirileceksiniz. Ancak, mevcut bir aboneniz varsa, Netflix size 30 gün içerisinde bir bilgilendirme mesajı gönderecek ve bu süre zarfında hizmeti eski fiyatlarla kullanmaya devam edebileceksiniz. Bu, mevcut abonelerin yeni fiyatlara uyum sağlaması için ek bir süre tanınması anlamına geliyor.