Netflix, artık App Store üzerinden ödeme almayacak!

Netflix, App Store ile ödeme yapılmasını tamamen yasakladı. Bazı ülkelerdeki kullanıcılar, yeni bir ödeme yöntemi kullanmak zorunda kalacaklar. Peki, Netflix neden böyle bir karar aldı?

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, bazı ülkeler için dikkat çeken bir adım attı. Şirket, aboneliklerini App Store üzerinden güncelleyen kullanıcılarına yeni bir ödeme yöntemi kullanmalarını önerdi. Bu kararın ardından kullanıcılar, App Store üzerinden abonelik yenilemesi yapamayacaklar.

NETFLİX, NEDEN ARTIK APP STORE ÜZERİNDEN ÖDEME ALMAYACAK?

Netflix'in bu kararı almasının ardındaki temel neden, App Store üzerinden yapılan ödemelerden Apple'a ödenen komisyon oldu. Netflix, App Store üzerinden gerçekleşen ödemelerin yüzde 15'ini Apple'a komisyon olarak ödemek zorundaydı. Ancak şimdi, App Store ödemelerinin tamamen sonlandırılmasıyla bu komisyon ödemesi de ortadan kalkacak. Böylece Netflix, yüzde 15'lik komisyon kesintisinden tamamen kurtulmuş olacak.

Netflix'in App Store ile bağlarını tamamen kopartma kararı, özellikle Apple'a ödenen komisyonun kaldırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak hangi ülkeleri kapsayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Şirketin ABD'deki sitesinde yapılan açıklamada, "bazı ülkeler" ifadesine yer verilmiş olsa da diğer ülkelerin durumu hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.