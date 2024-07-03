NFC'den 'Çok Amaçlı Dokunma' özelliği!

NFC Forum, "Çok Amaçlı Dokunma" adını verdiği yeni teknolojisini duyurdu.

Yakın Alan İletişimi (NFC) Forumu, kullanıcıların temassız deneyimlerini daha da iyileştirmek için yeni bir konsept üzerinde çalışıyor. "Çok Amaçlı Dokunma" (Multi-Purpose Tap) adı verilen bu yenilikçi özellik, tek bir NFC dokunuşuyla birden fazla eylemi gerçekleştirme imkanı sunacak. Bu sayede, ödeme yapma, toplu taşıma araçlarını kullanma ve diğer birçok işlem tek bir dokunuşla mümkün olacak.

'Çok Amaçlı Dokunma' neler sunacak?

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, çeşitli işlemleri kolayca ve hızlıca gerçekleştirebilecekler. Örneğin, bir ödeme işlemi sırasında makbuzlar doğrudan akıllı telefona aktarılabilecek, reşit olmayanlara yapılan alkol ödemeleri otomatik kimlik doğrulaması ile engellenebilecek ve ödeme sırasında sadakat ödül puanları aynı anda aktarılabilecek.

Çok Amaçlı Dokunma, şu anda fikir aşamasında bulunuyor ve NFC çift modunu destekleyen tüm cihazlar bu işlemleri gerçekleştirebilecek. Forumun açıklamasına göre, bazı NFC cihazları hem okuyucu/yazıcı modunda hem de kart emülasyonu modunda çalışabiliyor. Bu cihazlara "çift modlu cihazlar" deniyor ve mobil geliştiriciler, bu cihazlar aracılığıyla tek bir dokunuşla etkileşime giren özel uygulamalar tasarlayabilecek.