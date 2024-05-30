Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın inanılmaz serveti duyanları şaşkına çeviriyor

Teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerinden biri olan Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın serveti, son beş yılda dikkat çekici bir artış gösterdi. 3 milyar dolardan başlayarak 90 milyar dolara yükselen serveti, Huang'ı Dünya'nın en zengin 20 insanı arasına soktu.

Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın serveti, son beş yıl içinde inanılmaz bir artışla 3 milyar dolardan 90 milyar dolara yükseldi. Bu başarı, Huang'ı Dünya'nın en zengin 20 insanı arasına soktu.

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın serveti 90 milyar dolara yükseldi

CNBC'nin raporuna göre, Huang'ın bu muazzam servetinin ana kaynağı, yaklaşık 86,76 milyon adet Nvidia hissesinden oluşuyor.

Nvidia, 1993 yılında oyun grafik kartları üretmek amacıyla kurulmuştu. Ancak şirket, oyun endüstrisinin ötesine geçerek yapay zeka gibi diğer popüler sektörlere odaklanmaya başladı. Son olarak, Dell Technologies World 2024 etkinliğinde Dell'in "ofise dön ya da bana yardım et" teşvikleriyle yapay zeka fabrikaları iş birliğini genişlettiğini duyurdu.

Huang, Covid-19 salgınının zirveye ulaşmasının ardından ve OpenAI ve ChatGPT'nin yükselişinden önce 2022'de hisse değerlerinin düşük bir seviyeye ulaştığı dönemde sahip olduğu hisse miktarını arttırarak bu ani değer yükselişine ulaştı.

Huang'ın değer artışı hız kesmeden devam ediyor gibi görünüyor. Nvidia'nın 2024 ilk çeyrek kazançlarını açıklamasının ardından hisselerinin 1.000 doların üzerine çıktığı ve şirketin dünyanın en değerli şirketi olma yarışında Apple ve Microsoft'a daha da yaklaştığı haberinin ardından serveti yakında daha da yükselebilir.

Nvidia'nın piyasa değeri şu anda 2,5 trilyon dolar civarında ve Apple'ın sadece birkaç adım gerisinde yer alıyor. Yakın gelecekte Cupertinolu devi geçebilir gibi görünüyor. Bu durum, Nvidia'nın teknoloji dünyasındaki hakimiyetinin daha da güçleneceğini gösteriyor.