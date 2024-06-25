Nvidia, tarihin en büyük değer kayıplarından biriyle karşı karşıya

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, son üç günde dramatik bir değer kaybı yaşadı ve tarihin en sert düşüşlerinden birini kaydetti. Şirketin hisselerindeki bu düşüşle birlikte Nvidia'nın piyasa değeri 430 milyar dolar azaldı.

Nvidia, geçtiğimiz üç gün içinde hisselerinde büyük bir gerileme yaşadı. Bu düşüş, şirketin son zamanlarda dünyanın en değerli şirketleri arasında zirveye tırmanmasının ardından geldi.

Nvidia yaklaşık olarak %13 değer kaybına uğradı

Nvidia'nın değer kaybı, yaklaşık olarak %13 oranında gerçekleşti. Bu düşüşte, genel ekonomik belirsizlikler ve yüksek faiz oranları gibi faktörlerin etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle yapay zeka uygulamalarına güç sağlayan çiplere olan talebin artması, ABD borsalarının rekor seviyelere ulaşmasına rağmen Nvidia'yı koruyamadı.

Nvidia'nın hisselerindeki yükseliş, piyasalarda yapay zeka balonu endişelerini de beraberinde getirdi. Uzmanlar, Nvidia hisselerinin aşırı değerlenmiş olduğunu ve bu düşüşün bir satış dalgasına dönüştüğünü belirtiyor.

Nvidia'daki düşüş, yapay zeka çipleriyle ilişkili diğer yarı iletken şirketlerinin de hisselerinde gerilemeye neden oldu. Broadcom, Qualcomm, ARM, TSMC ve ASML gibi şirketlerin hisselerinde de benzer bir düşüş gözlendi.

Bloomberg'e göre, Nvidia'nın yaşadığı 430 milyar dolarlık piyasa değeri düşüşü, tek bir şirket için kaydedilen en büyük üç günlük düşüş olarak tarihe geçti.