NVIDIA ve Microsoft arasında kızışan rekabet: "Dünyanın en değerli şirketi" unvanı elden gidiyor
Son yıllarda yapay zekâ teknolojilerine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken NVIDIA, teknoloji dünyasında büyük bir çıkış yakalayarak dünyanın en değerli şirketleri arasında üst sıralara tırmandı. Şirket, geçtiğimiz günlerde Microsoft'u geride bırakarak 3 trilyon doların üzerindeki piyasa değeriyle "dünyanın en değerli şirketi" unvanını kazanmıştı. Ancak bu üstünlük kısa sürdü ve hisse senetlerinde yaşanan yüzde 3,5'lik düşüşle birlikte NVIDIA, bu unvanı Microsoft'a geri vermek zorunda kaldı.
Piyasaya göre dünyanın en değerli şirketleri
Microsoft, 3,312 trilyon dolarlık piyasa değeriyle yeniden zirveye otururken, NVIDIA 3,216 trilyon dolar değerleme ile ikinci sıraya geriledi. Apple ise 3,215 trilyon dolarlık piyasa değeriyle üçüncü sırada yer alıyor. Bu üç dev şirket arasındaki rekabet, teknoloji dünyasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
İşte güncel piyasa değerlerine göre dünyanın en değerli şirketleri sıralaması:
|Şirket
|Piyasa Değeri
|Hisse Senedi Fiyatı
|Microsoft
|3,312 trilyon $
|445,70 $
|NVIDIA
|3,216 trilyon $
|130,78 $
|Apple
|3,215 trilyon $
|209,68 $
|2,186 trilyon $
|177,71 $
|Amazon
|1,936 trilyon $
|186,10 $
|Saudi Aramco
|1,788 trilyon $
|7,39 $
|Meta
|1,272 trilyon $
|501,70 $
|TSMC
|909,59 milyar $
|175,38 $
|Berkshire Hathaway
|883,78 milyar $
|409,15 $
|Eli Lilly
|842,04 milyar $
|885,99 $