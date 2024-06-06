O dünyanın en zengin kadını! Dünya üzerinde böyle bir servete sadece 16 kişi sahip

Ekonomi dünyasının en zengin isimlerini içeren "en zenginler" listesi, uzun yıllar boyunca yalnızca erkek isimlerle doluydu. Ancak son zamanlarda, bu listeye yeni bir isim eklendi ve bu kez bir kadın dikkatleri üzerine çekti.

Çeşitli ekonomi yayınları tarafından oluşturulan "en zenginler" listesinin kaymak tabakasına, kişisel serveti 100 milyar doları aşan kişilerden oluşan listede bir devrim yaşandı. Şimdiye kadar tamamen erkeklerden oluşan bu listeye ilk kez bir kadın dahil oldu. L'Oreal'in Başkan Yardımcısı Françoise Bettencourt Meyers dünyanın en zengin kadını unvanına sahip oldu.

SERVETİ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

1997 yılından bu yana L'Oreal'de üst düzey yönetici pozisyonunda bulunan 70 yaşındaki Meyers, eşi ve çocukları ile birlikte firmanın hisselerinin %35'lik bir kısmının da sahibi konumunda bulunuyor. L'Oreal hisselerinin %0,8 yükselerek 455,6 Euro seviyesine ulaşmasıyla birlikte Meyers'in toplam serveti de 100,1 milyar dolara tırmanmış oldu.

L'Oreal, nisan ayında gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında bu yılın ilk çeyreğindeki hedeflerini başarıyla yakaladıklarını ifade etmişti. Sonrasında kozmetik devinin hisseleri hızla yükselmeye başladı. Özellikle firmanın yaptığı başarılı satın alma hamlelerinin de bu başarıda önemli rol oynadığı belirtildi. Firmanın 2023 yılı cirosu ise 41 milyar euroyu bulmuştu.

Meyers'in eşi Bettencourt Meyers ise firmanın kurucusu olan Eugine Schueller'ın da torunu ve Forbes'in en zenginler listesine ilk olarak 2018 yılında giriş yapmıştı. Françoise Bettencourt Meyers'ın da katılımı ile birlikte dünya çapında serveti 100 milyar doları aşan insan sayısı 16 oldu. Bu olay, kadınların iş dünyasında giderek daha etkin roller üstlendiğine ve cinsiyet eşitliği mücadelesinde önemli bir adımın atıldığına işaret ediyor.