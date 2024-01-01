Özel İletişim Vergisi ve Telsiz Kullanım ücretleri zamlandı

Özel İletişim Vergisi ile Telsiz Kullanım Ücreti'ne zam yapıldı. Tüm vatandaşlar 2024'te 15 lira Telsiz Kullanım Ücreti ödeyecek.

2024 yılı, önemli bir zam furyası ile karşılandı ve resmi harcamalara yapılan zamların yanı sıra Özel İletişim Vergisi ile Telsiz Kullanım Ücreti de arttı. Özel İletişim Vergisi, geçtiğimiz yıl 260 TL olarak belirlenmişken, yeni bir düzenleme ile bu tutar 400 TL'ye çıkarıldı. Bu vergi, 1999 yılından beri var olan ve yeni hat alımlarında 12 ay taksitle ödenebilen bir vergi olarak bilinmektedir.

Telsiz Kullanım Ücreti ve Özel İletişim Vergisi artırıldı

Ayrıca, aktif mobil hat kullanıcıları için her ay düzenli olarak ödenen Telsiz Kullanım Ücreti de arttı. 2023 yılında 9,43 TL olan bu ücret, 2024 yılında 15 TL olarak tahsil edilecek. Bu durum, telefon faturalarının vergi artışı nedeniyle otomatik olarak yükseleceği anlamına gelmektedir.

Özel İletişim Vergisi sadece yeni hat alacak olanları etkilerken, Telsiz Kullanım Ücreti aktif mobil hat kullanıcıları için geçerlidir.