PttAVM halka arz olacak!

PttAVM'nin halka arz olacağı duyuruldu. Sürecin tamamlanması için SPK'ya başvuran kurum, çok yakında Borsa İstanbul'a girebilir. Yatırımcıların ilgi göstereceği kesin...

Son dönemde halka arzlarla ilgili artan ilgiye paralel olarak, Varlık Fonu bünyesinde faaliyet gösteren PTT'nin iştiraklerinden biri olan PttAVM'nin halka arz edileceği açıklandı. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, PttAVM'nin yüzde 15'inin halka arz edileceğini belirtti.

Gülten, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvuru sürecini tamamladıklarını ifade ederek, PttAVM'nin halka arz süreciyle ilgili bilgi verdi. PTT Genel Müdürü, PttAVM'nin kurulduğunda Türkiye'nin ilk ve tek pazar yeri olduğunu vurgulayarak, Borsa İstanbul listelemesinden elde edilecek fonların nasıl kullanılacağına dair bilgileri de paylaştı.

Bu gelişme, PTT'nin Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerden birini halka arz etme kararıyla ilgili önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. PttAVM'nin halka arz edilmesi, yatırımcılara yeni bir yatırım fırsatı sunabilir ve finansal piyasalardaki hareketliliği artırabilir.

Halka arz süreci ile PttAVM'nin büyümesi sağlanacak

Hakan Gülten, halka arz süreci ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

PttAVM’yi halka arz edip buradan elde edeceğimiz gelirleri yine depo kurma ve PttAVM’ye yapacağımız yatırımlara harcamayı düşünüyoruz. Halka arz çalışmaları iki yıldır var, önümüzdeki aylar içerisinde kararımızı alacağız. Şu anda SPK ile görüşme halindeyiz, başvurumuzu yaptık. PttAVM’nin yüzde 15’ini halka arz etmeyi düşünüyoruz. PTT, Varlık Fonu’na ait bir şirket, Varlık Fonu ile birlikte oturup bunlara karar vereceğiz.

PTT Genel Müdürü, PttAVM'nin sunduğu hizmetlerle ilgili olarak da şöyle konuştu:

Son olarak; PttAVM'nin halka arz sürecine dahil olmak isteyen yatırımcıları uyaralım. Süreç henüz tamamlanmadı ve talep toplama tarihleri de belli değil. Bunu kullanmak isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olun ve PTT'nin yapacağı resmî açıklamaları takip edin.