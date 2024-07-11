Rekabet Kurumu, Google'a açtığı soruşturmayı tamamladı

Rekabet Kurumu, Google'a açtığı soruşturmayı tamamladı
Rekabet Kurumu, Google'a yönelik soruşturmalarından bir tanesini sonuçlandırdı. Google'a ceza kesilmedi.

Rekabet Kurumu, ABD merkezli teknoloji devi Google'a yönelik soruşturmalarından bir tanesini tamamladı.

Webtekno'nun haberine göre; geçtiğimiz yıl başlatılan soruşturma kapsamında Google'ın, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği söyleniyordu. İddia makamına göre Google, masaüstü ve mobil arama sonuç sayfasına hava durumu bilgisi, videolar, çeviri kutucuğu ve "kullanıcılar bunu da sordu" gibi arama özellikleri ekliyor, bu sayede internet sitelerinin trafik kaybetmesine yol açıyordu.

Rekabet Kurumu, Google'ın hâkim konumunu kötüye kullanmadığına karar verdi

Rekabet Kurumu tarafından yapılan incelemede, Google'ın sektörde hâkim olduğu bilgisi paylaşıldı. Ancak şirket, iddia edildiği gibi çeşitli arama özellikleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı hareket etmiyordu. Rekabet Kurumu, Google'ın hâkim konumunu kötüye kullanmadığına karar verdi.

Rekabet Kurumu, Google'a yönelik 4 soruşturma kapsamında 1,25 milyar TL para cezası kesti. Kurum ayrıca Google'a yönelik bir soruşturmayı da sürdürmeye devam ediyor.

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