Rekabet Kurumu'ndan Electrolux'e 27,5 milyon TL ceza!

Rekabet Kurumu, Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, satış fiyatlarına müdahale ettiği gerekçesiyle yaklaşık 27,5 milyon TL idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumu'nun Electrolux hakkında 30 Haziran 2022 tarihinde başlattığı soruşturma sonuçlandı. Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, satış fiyatlarına müdahale ettiği gerekçesiyle yaklaşık 27,5 milyon TL idari para cezası verilmesine karar verildi.

Electrolux cezaya çarptırıldı

Rekabet Kurumu'nun incelediği deliller, savunmalar ve dosyalar doğrultusunda Electrolux'ün satıcıların satış fiyatlarına müdahale ederek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Bu nedenle Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 27.475.570,39 TL idari para cezası uygulanacak.

Rekabet Kurumu'nun yaptığı açıklamada belirtilen temel noktalar şunlar:

Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, satıcıların satış fiyatlarını tespit ederek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği.

Bu nedenle soruşturma tarafına, Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in belirli maddeleri uyarınca 2022 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında takdiren 27.475.570,39-TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.