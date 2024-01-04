Rekabet Kurumu'ndan Nestle ve Eti'ye milyonlarca lira ceza kesildi

Rekabet Kurumu; Nestle ve Eti'ye para cezası kestiğini duyurdu. Milyonlarca ceza kesilirken sebebi de belli oldu. İşte detaylar...

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz yıl gıda sektöründeki bazı firmalar üzerinde başlattığı soruşturmayı tamamladı. Yapılan açıklamada, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ'nin herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği belirtildi. Ancak aynı soruşturmadaki diğer firmalara çeşitli cezalar uygulandığı bildirildi. Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ ile Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret AŞ, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle cezalandırıldı.

Danone ve Nestle'ye ceza

Rekabet Kurumu'nun açıklamasına göre, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ'nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediği belirlendi. Ancak, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ için soruşturma sonucunda Kanun'un ihlal edildiğine karar verildi ve bu nedenle şirkete idari para cezası uygulandı.

Diğer taraftan, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ ile Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret AŞ ile ilgili soruşturma uzlaşma ile sonlandırıldı. Her iki firma da, faaliyet gösterdikleri piyasayı şeffaflaştırmaya yönelik rekabeti kısıtlayıcı nitelikte eylemlerde bulunmak suretiyle Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı. Eti Gıda San. ve Tic. AŞ'ye 36.096.652,89 TL, Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret AŞ'ye ise 55.140.344,30 TL idari para cezası uygulandı.