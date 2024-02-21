Rekabet Kurumundan, Nestle'ye Para Cezası!

Rekabet Kurumu, gıda perakende devi Nestle'ye 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesti.

Rekabet Kurumu, önde gelen gıda perakendecilerinden Nestle'ye yönelik başlattığı soruşturmayı tamamladı. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği anlaşılan markaya idari para cezası kesilmesine karar verildi.

NESTLE'YE NE KADAR CEZA KESİLDİ?

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemesi, bölge ve müşteri kısıtlaması getirmesi nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etti. Hâl böyle olunca da dev şirkete ceza kesilmesine oy birliği ile karar verildi.

Rekabet Kurumunun Nestle'ye yönelik soruşturmasından çıkan ceza, 346 milyon 911 bin 505 TL olarak kayıtlara geçti. Bu ceza, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin yıllık cirosuna göre hesaplandı.

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN 4. MADDESİ NE DİYOR?

Madde 4:

Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.