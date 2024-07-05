Samsung, ikinci çeyrekte 13 kat kar bekliyor

Samsung, ikinci çeyrekte 13 kat kar bekliyor
Samsung, 2024'ün ikinci çeyreğinde elde etmeyi planladığı karı açıkladı.

Samsung, 2024 yılının ikinci çeyreğinde elde ettiği kârı açıklamaya hazırlanıyor ve bu dönemdeki kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre 13 kat artırdığına dikkat çekiyor.

8,8 trilyon won kar

Güney Koreli teknoloji devi, bu yılın ikinci çeyreğinde 8,8 trilyon won (6,34 milyar dolar) kâr bekliyor. Geçen yılın aynı dönemindeki kâr ise yalnızca 670 milyon won olarak gerçekleşmişti. Bu kâr, Samsung'un 2022 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiği kârdan sonraki en yüksek kazanç olacak.

Samsung'un bu çeyrekteki etkileyici kazançlarının ardında, çip üretimindeki başarı ve yapay zekâ alanındaki gelişmeler bulunuyor. Yüksek bant genişlikli bellekler (HBM) sağlayarak yapay zekâ çalışmalarına önemli katkılar sunan Samsung, bu sayede kâr marjını büyük oranda artırmayı başardı. Aynı zamanda, DRAM çiplerine olan talebin artması da şirketin kârını olumlu yönde etkiledi.

Samsung, bu çeyrekte de güçlü bir performans sergilemeyi amaçlıyor. 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak birçok yeni ürün tanıtılacak. Etkinlikte tanıtılması beklenen ürünler arasında Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, yeni mobil aksesuarlar, Galaxy Watch Ultra ve Watch 7 bulunuyor.

Son dönemde, Samsung faaliyet gösterdiği alanları çeşitlendirmeye odaklanmış durumda. Çip fiyatlarındaki artış ve firmanın ürünlerine olan yoğun ilgi bir araya geldiğinde, Samsung'un geleceği oldukça parlak görünüyor. Şirket, sadece çip üretimi ve yapay zekâ çalışmalarıyla değil, aynı zamanda geniş ürün yelpazesiyle de teknoloji pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

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