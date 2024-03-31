Yerel seçimlerin heyecan verici atmosferinde, adaylar ve partiler, vatandaşların gönlünü kazanmak için mücadele ederken, reklam stratejileri de önemli bir rol oynuyor. Geleneksel medya yerine sosyal medya platformları, özellikle de Instagram ve Facebook, artık siyasi kampanyaların merkezinde yer alıyor. Peki, siyasi partiler seçim kampanyaları için ne kadar harcadı?

Yerel seçim atmosferi her zamanki gibi heyecan verici bir süreçle devam ediyor. Adaylar ve partiler, yerel yönetimlerdeki koltuklar için yarışırken, geçmişteki performanslarının ve vaatlerinin karşılığını almanın peşindeler. Ancak bu yarışta en etkili araçlardan biri de reklam stratejileri. Peki, siyasi partiler reklam kampanyalarına ne kadar ödedi?

Reklamlara ne kadar para harcandı?

Geleneksel medya dönemi artık geride kalmış gibi görünüyor, çünkü günümüzde sosyal medya platformları, özellikle Instagram ve Facebook, reklamcılıkta başı çekiyor.

Meta reklamlarında harcanan bütçeler: