Solana ağında tüm işlemler yine durdu! SOL'un fiyatı, olumsuz etkilendi

Daha önce de saatler boyunca hizmet veremediği için eleştirilen Solana ağında, yeni bir kesinti daha yaşanıyor. Sorunun kaynağı da ne zaman çözüleceği ise henüz açıklanmadı.

Blockchain dünyasının önde gelen ağlarından biri olan Solana'da teknik bir problem ortaya çıktı ve tüm işlemler durdu. Şu anda sorunun kaynağı net olarak belirlenememiş durumda.

SOLANA AĞINDA YİNE SORUN ÇIKTI

Solana ağındaki kullanıcılar, birkaç saat önce yavaşlama yaşandığına dair bilgilendirme aldılar. Bu durum, yaklaşık 2 saat içinde tüm işlemlerin tamamen durmasına neden oldu. Geçmişte de benzer sorunlarla karşılaşan Solana, bu kez de hizmet veremez duruma geldi.

Solana ağındaki kesinti, blok zincirin yerel para birimi olan SOL'un fiyatını olumsuz etkiledi. Kesinti öncesinde 96 dolar seviyelerinde işlem gören SOL, kesintiyle birlikte 94 dolara kadar geriledi. Bu da kripto para biriminin son 24 saat içinde yüzde 3,60'a varan bir değer kaybına uğradığı anlamına geliyor.

Solana ağının güncel durumunu paylaşan resmi internet sitesine baktığımızda, konuyla ilgili yapılan tek bir açıklama olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 2 saat önce yapılan bu açıklamada, kesintinin nedenlerine ilişkin araştırmaların devam ettiği ve mühendislerin ağın sorununu çözmek için çalıştığı belirtiliyor.