Son 2 ayda bir milyon kişi borsadan çekildi

Borsada 2023 yılının sonundaki yatırımcı sayısı 7 milyon 643 bin 867 olurken, son iki ayda borsadan çıkan sayısı şaşırttı.

Türkiye'de Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısında Aralık 2023'te rekor bir düşüş yaşandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, yatırımcı sayısı Ekim ayındaki rekor seviyeden 512 bin kişi azalarak 7 milyon 643 bin 867'ye düştü.

Son iki ayda borsadan çıkan çıkana

Bu düşüş, yatırımcıların mevduat faizlerindeki yükseliş eğilimine yönelmeleriyle paralel olarak gerçekleşti. Mevduat faizlerindeki artış, güvenli liman arayışında olan yatırımcıları banka mevduatlarına yönlendirdi.

Borsa yatırımcısı sayısındaki düşüşe rağmen, geçtiğimiz yıl yaşanan halka arz dalgası ve şirketlerin Borsa'ya yeni katılımları, borsanın genel performansını desteklemişti. Ancak 2023'ün son çeyreğinde, sıkılaşma döngüsü ve güçlü rakiplerin etkisiyle Borsa İstanbul endekslerinde bir düzeltme süreci başlamıştı.

Bu durum, yatırımcıların risk iştahındaki değişiklikleri ve ekonomik belirsizlikleri yansıtabilir. Mevduat faizlerindeki yükseliş ve global ekonomik koşullardaki belirsizlikler, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirme eğiliminde etkili olmuş olabilir. Yatırımcı davranışları, ekonomik gelişmelere ve finansal piyasa koşullarına bağlı olarak zaman içinde değişebilir.